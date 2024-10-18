Каррагер считает, что с Палмером «Ливерпуль» мог бы выиграть АПЛ
Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» мог бы выиграть АПЛ с Коулом Палмером.
«Если бы Палмер был в «Ливерпуле», Арне Слот с большей вероятностью закончил бы свой дебютный сезон победителем титула.
Палмер настолько хорош, что в настоящее время его голевые передачи в среднем за матч превышают показатели таких великих игроков, как Дидье Дрогба и Диего Коста», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».
Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
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