Каррагер считает, что с Палмером «Ливерпуль» мог бы выиграть АПЛ

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» мог бы выиграть АПЛ с Коулом Палмером.

«Если бы Палмер был в «Ливерпуле », Арне Слот с большей вероятностью закончил бы свой дебютный сезон победителем титула.

Палмер настолько хорош, что в настоящее время его голевые передачи в среднем за матч превышают показатели таких великих игроков, как Дидье Дрогба и Диего Коста», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».