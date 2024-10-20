Палмер готов провести всю карьеру в «Челси»: «Полностью предан клубу, чувствую себя как дома. Стремлюсь к рекорду Лэмпарда по голам за сезон»
– Летом ты подписал девятилетний контракт – к тому времени тебе будет 31 год. Можешь представить, что проведешь всю свою карьеру в «Челси»?
– Конечно. В «Челси» я чувствую себя как дома, и взволнован тем, чего мы можем достичь вместе. Я полностью предан клубу и настроен на будущее с ним.
– Лучшим результатом Фрэнка Лэмпарда в Премьер-лиге были 22 гола за сезон в «Челси», ты можешь побить этот рекорд?
– Это солидный рекорд. Я определенно стремлюсь к этому… И, возможно, даже к большему!
Я всегда стремлюсь улучшить свою статистку голов, думаю, что доказал это, забив четыре гола в первом тайме [против «Брайтона» в прошлом месяце]. По-видимому, я вошел в историю! – заявил полузащитник «Челси».
Палмер о переходе из «Сити» в «Челси»: «Мне говорили не идти туда. Я рисковал, не знал, что это за клуб. Трансфер изменил мою жизнь»
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