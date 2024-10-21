Канчельскис о «Спартаке»: «Из года в год повторятся одна и та же история. В Станковиче нет ничего выдающегося, не назову ни одну его сильную сторону»
Андрей Канчельскис высказался о результатах «Спартака» в этом сезоне.
Команда Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 12 туров.
«Спартак» снова расстраивает своих болельщиков. Из года в год повторятся одна и та же история. Сейчас вроде неплохо начали, но когда эмоции после прихода нового тренера чуть утихли, результат сразу пропал.
В самом Станковиче нет ничего выдающегося – обычный тренер. Не назову ни одну его сильную сторону», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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