«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
Под руководством сербского тренера клуб идет на 6-м месте в Мир РПЛ после 12 туров.
– Как часто ходите на матчи «Спартака»?
– За «Спартак» я болею давно – с детства. Отец тоже болел за «Спартак». На стадион ходил не так много в своей жизни, но последнее время начал ходить чаще. За месяц уже второй раз. По телевизору матчи смотрю всегда.
– Как вам результаты?
– Что-то нравится, что-то не очень. Когда был на матче с «Динамо», очень понравился первый тайм, но от второго таких ощущений не было. Мы играли в большинстве и, вместо того чтобы идти дожимать, начали нервничать и в итоге упустили преимущество.
– На что может претендовать команда в этом сезоне?
– У меня от Станковича пока впечатления положительные, но прошло мало туров – рано говорить о чем-то конкретном. Хотелось бы, чтобы команда уверенно боролась за тройку. В чемпионстве я сомневаюсь. Нужно время. Если Станкович проработает хотя бы два-три года, можно будет спрашивать о серьезных результатах.
– Что думаете о трансфере Соболева?
– Не в первый и не в последний раз футболист переходит из «Спартака» в «Зенит», было и наоборот. Я к этому отношусь спокойно: каждый игрок хочет для себя лучшего. Да, в наше время не хватает идеи играть за клуб. Значит будут новые лидеры.
– Кто ваш любимый игрок в «Спартаке»?
– Был Квинси. Сейчас присматриваюсь к Угальде и Барко. Аргентинец выделяется на фоне остальных – отличный дриблинг, контроль мяча, – ответил хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.
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