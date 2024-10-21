«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»

Хореограф группы Этери Тутберидзе оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

Под руководством сербского тренера клуб идет на 6-м месте в Мир РПЛ после 12 туров.

– Как часто ходите на матчи «Спартака»?

– За «Спартак» я болею давно – с детства. Отец тоже болел за «Спартак». На стадион ходил не так много в своей жизни, но последнее время начал ходить чаще. За месяц уже второй раз. По телевизору матчи смотрю всегда.

– Как вам результаты?

– Что-то нравится, что-то не очень. Когда был на матче с «Динамо», очень понравился первый тайм, но от второго таких ощущений не было. Мы играли в большинстве и, вместо того чтобы идти дожимать, начали нервничать и в итоге упустили преимущество.

– На что может претендовать команда в этом сезоне?

– У меня от Станковича пока впечатления положительные, но прошло мало туров – рано говорить о чем-то конкретном. Хотелось бы, чтобы команда уверенно боролась за тройку. В чемпионстве я сомневаюсь. Нужно время. Если Станкович проработает хотя бы два-три года, можно будет спрашивать о серьезных результатах.

– Что думаете о трансфере Соболева?

– Не в первый и не в последний раз футболист переходит из «Спартака» в «Зенит», было и наоборот. Я к этому отношусь спокойно: каждый игрок хочет для себя лучшего. Да, в наше время не хватает идеи играть за клуб. Значит будут новые лидеры.

– Кто ваш любимый игрок в «Спартаке»?

– Был Квинси. Сейчас присматриваюсь к Угальде и Барко. Аргентинец выделяется на фоне остальных – отличный дриблинг, контроль мяча, – ответил хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз .