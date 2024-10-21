Шалимов о поражении «Спартака»: «Нервничают там все, отсюда и качество. Не только к Барко вопрос, нет и комбинационной игры и лидера»

Игорь Шалимов высказался о матче «Спартака» с «Краснодаром» (0:3) в Мир РПЛ.

«Спартак » вышел в похожей расстановке, как «Ростов» в матче с красно-белыми две недели назад. Но у ростовчан получалось до 30-й минуты прессинговать, а потом ошибка Одоевского все сломала. Кроме того, памятна игра «Спартака» в Ростове, первая для Слишковича, когда все получилось, была крупная победа, ростовчане не смогли ничего сделать с прессингом соперника.

У меня были мысли, глядя на состав, что «Спартак» будет прессинговать. Но прессинга я не увидел, тем более – организованного прессинга. А когда были робкие попытки, гости очень легко с этим справлялись. Агкацев великолепно играет ногами, его передачи в Кордобу великолепны. Причем он отдает эти пасы не верхом, где колумбийцу пришлось бы бороться с Абеной, а в тело, в бедро. Передача идет низкая, плассером.

По Абене скажу отдельно. Много критики по нему, он действительно провел неудачный матч. Но качества есть – он быстрый. С Кордобой ему, конечно, пришлось очень тяжело, но суринамец немного неправильно сыграл – он постоянно подпирал Кордобу в этих единоборствах, был подпоркой, и тот в итоге мог неожиданно разворачиваться. Кордоба провел великолепный матч, несмотря на долгую дорогу.

У «Спартака» такого игрока-лидера не нашлось, а командной игры не получилось. В первом тайме могу выделить только один момент, когда не забил Рябчук . Не понял замысла. После матча Станковича сказал фразу «полная неразбериха», то есть бардак. Такое впечатление, что и команда не поняла, что нужно было сделать. При этом «Краснодар» прессинговал больше и делал это более слаженно. Кроме того, чувствовалось, что команда спокойна, уверена в своих силах.

Удивлен тем, как после замены повел себя Барко. Не понял, на кого он зол, кроме себя? Дело не в том, что ты ударил по сумкам, ты же показываешь неуважение к персоналу. Правильно Станкович пошел и высказал ему. Злиться на себя надо – за то, как матч отыграл. Очень далеко от ворот, без угроз, без моментов. Но это не только к Барко вопрос, нет в целом комбинационной игры, это заметно со стадиона. Барко получает вдалеке от ворот мяч – и не видит адресов. Причем нет адресов не только у Барко, но и у центральных защитников.

Нервничают в «Спартаке» все, отсюда и качество. Не лучшее время у Бабича , который казался незыблемым игроком команды. Налетают с критикой на Абену, но Бабич-то не лучше сейчас.

Во втором тайме «Спартак» перестроился, убрали Абену и Шамара , стали играть в два центральных. Но ситуация лучше не стала, Барко по-прежнему не мог завязать игру и не мог пройти Черникова , который действовал очень внимательно. Просто бультерьер. Даже для Барко было тяжело обыграть его.

У «Спартака » были полумоменты, один отличный момент, когда Бонгонда в конце попал в перекладину», – заявил бывший главный тренер «Краснодара ».