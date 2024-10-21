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Семшов о том, что Барко пнул сумки после замены в игре с «Краснодаром»: «Легионер второго класса – и такое поведение. Нужно уважать нашу страну»

Игорь Семшов высказался об эмоциях Эсекиэля Барко после замены.

«Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3 в 12-м туре Мир РПЛ. Подойдя к скамейке запасных после замены на 83-й минуте, аргентинец пнул две сумки, в которых хранились медикаменты. Предметы разлетелись по технической зоне.

«Эмоции Барко, я считаю, совсем непозволительны. Нужно уважать нашу страну, очень много дозволено стало легионерам: и тренерам, и игрокам. Я мало могу себе представить, что наши легионеры, выступающие за рубежом, после замены, несмотря на счет, могли бы себе позволить сначала пнуть один медицинский чемодан, а потом еще и второй. Благо, что Станкович – футбольный человек, и он ему сразу все сказал.

Легионер второго класса, который где-то в молодежных сборных поиграл – и такое поведение. Я очень расстроен поведением Барко. Так нельзя себя вести, надо уважительнее относиться. У нас в своей стране футболисты могут выразить недовольство уходом в раздевалку, а не такие движения делать.

Нам, специалистам и людям возле футбола, которые делали многое для футбола в нашей стране, на это просто так смотреть нельзя. Такие действия надо пресекать», – заявил бывший игрок сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoИгорь Семшов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЭсекиэль Барко
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