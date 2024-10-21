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Анчелотти об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде из-за боязни слежки: «Нет никаких секретов, у меня достаточно данных, чтобы оценить соперника. Можно посмотреть каждый их матч»

Карло Анчелотти высказался об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде.

Ранее стало известно, что немецкий клуб опасается слежки и не будет тренироваться на поле соперника перед игрой третьего тура Лиги чемпионов.

«Футбол изменился. Вы знаете все о команде соперника, потому что можете посмотреть каждый их матч. Нет никаких секретов.

У меня достаточно данных, чтобы оценить «Боруссию», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Игра состоится 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Анчелотти о безголевой серии Беллингема: «Мы им довольны, Джуд много борется и жертвует собой. Удивлять должен не этот год, а прошлый»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoБоруссия Дортмунд
logoКарло Анчелотти
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
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logoЛига чемпионов УЕФА
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