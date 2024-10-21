Анчелотти об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде из-за боязни слежки: «Нет никаких секретов, у меня достаточно данных, чтобы оценить соперника. Можно посмотреть каждый их матч»

Карло Анчелотти высказался об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде.

Ранее стало известно , что немецкий клуб опасается слежки и не будет тренироваться на поле соперника перед игрой третьего тура Лиги чемпионов.

«Футбол изменился. Вы знаете все о команде соперника, потому что можете посмотреть каждый их матч. Нет никаких секретов.

У меня достаточно данных, чтобы оценить «Боруссию », – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .

Игра состоится 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Анчелотти о безголевой серии Беллингема: «Мы им довольны, Джуд много борется и жертвует собой. Удивлять должен не этот год, а прошлый»