Анчелотти об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде из-за боязни слежки: «Нет никаких секретов, у меня достаточно данных, чтобы оценить соперника. Можно посмотреть каждый их матч»
Карло Анчелотти высказался об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде.
Ранее стало известно, что немецкий клуб опасается слежки и не будет тренироваться на поле соперника перед игрой третьего тура Лиги чемпионов.
«Футбол изменился. Вы знаете все о команде соперника, потому что можете посмотреть каждый их матч. Нет никаких секретов.
У меня достаточно данных, чтобы оценить «Боруссию», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Игра состоится 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Анчелотти о безголевой серии Беллингема: «Мы им довольны, Джуд много борется и жертвует собой. Удивлять должен не этот год, а прошлый»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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