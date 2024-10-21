«Боруссия» не будет тренироваться в Мадриде перед матчем с «Реалом», опасаясь слежки

«Боруссия» не будет тренироваться в Мадриде из-за опасений насчет слежки.

Дортмундский клуб сыграет с «Реалом » на выезде в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает Bild, в «Боруссии » впервые приняли решение отказаться от тренировке на поле соперника перед игрой. Считается, что главный тренер Нури Шахин опасается слежки за командой.

Дортмундцы проведут тренировку на своей базе в Германии и только после этого отправятся в столицу Испании.