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«Боруссия» не будет тренироваться в Мадриде перед матчем с «Реалом», опасаясь слежки

«Боруссия» не будет тренироваться в Мадриде из-за опасений насчет слежки.

Дортмундский клуб сыграет с «Реалом» на выезде в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает Bild, в «Боруссии» впервые приняли решение отказаться от тренировке на поле соперника перед игрой. Считается, что главный тренер Нури Шахин опасается слежки за командой.

Дортмундцы проведут тренировку на своей базе в Германии и только после этого отправятся в столицу Испании.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
logoБоруссия Дортмунд
logoНури Шахин
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
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