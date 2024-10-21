«Боруссия» не будет тренироваться в Мадриде перед матчем с «Реалом», опасаясь слежки
«Боруссия» не будет тренироваться в Мадриде из-за опасений насчет слежки.
Дортмундский клуб сыграет с «Реалом» на выезде в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Как сообщает Bild, в «Боруссии» впервые приняли решение отказаться от тренировке на поле соперника перед игрой. Считается, что главный тренер Нури Шахин опасается слежки за командой.
Дортмундцы проведут тренировку на своей базе в Германии и только после этого отправятся в столицу Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
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