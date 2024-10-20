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  • Анчелотти о 2:1 с «Сельтой»: «Очень важная победа, «Реал» забил два прекрасных гола. Тренировать Модрича – честь для меня, он настоящий профи и прекрасный человек»
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Анчелотти о 2:1 с «Сельтой»: «Очень важная победа, «Реал» забил два прекрасных гола. Тренировать Модрича – честь для меня, он настоящий профи и прекрасный человек»

Карло Анчелотти рад, что «Реал» обыграл «Сельту» (2:1).

«Когда соперник сравнял счет, замены придали нашей команде сил.

Эта победа очень важна. Мы забили два прекрасных гола. Эти парни – настоящие мастера, они очень хорошо тренировались во время паузы на матчи сборных и улучшили свою физическую форму. Нам надо продолжать в том же духе.

Тренировать Модрича, работать с ним – это честь для меня. Он добился всего того, что у него есть, благодаря тому, что он настоящий профессионал и прекрасный человек», – отметил главный тренер «Реала» в интервью клубному ТВ.

Модрич в 39 лет стал самым возрастным игроком в истории «Реала» – он побил рекорд Пушкаша. Лука сделал ассист на Винисиуса через 3 минуты после выхода на замену

Модрич провел 547-й матч за «Реал» и вышел на 2-е место по числу игр среди иностранцев. Хорват обошел Марсело, выше Бензема – 648

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
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logoЛа Лига
logoЛука Модрич
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