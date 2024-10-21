Ривалдо о класико: «Барса» выиграет 2:1, думаю. Фаворитов нет – на «Реал» оказывается давление, потому что они чемпионы Ла Лиги и ЛЧ и играют дома»
«Реал» примет «Барселону» в рамках 11-го тура Ла Лиги 26 октября.
– Кто выглядит лучше перед класико?
– У «Мадрида» много денег и он подписывает очень дорогих игроков, «Барселона» делает ставку на доморощенных футболистов, и когда дело доходит до такого дерби, фаворитов нет.
– Да, но в таком случае давление оказывается на «Реал Мадрид».
– На «Мадрид» оказывается давление, потому что они действующие чемпионы Ла Лиги и Лиги чемпионов и играют дома. У «Барселоны» будут ребята из академии, кто-то из опытных игроков, Рафинья... Но я хочу сказать, что фаворита нет.
– Хорошо, но скажите, Винисиус и Мбаппе не мешают друг другу на поле? Три игрока слева вместе с Родриго.
– Я не думаю, что это конфликт, всегда хорошо, когда у тренера есть качественные игроки.
– И вам не кажется, что Анчелотти стал более нервным?
– Это нормально, футбол такой, быть тренером «Мадрида» – тяжелая работа, всегда есть давление, и всегда нужно побеждать, потому что они потратили много денег. Но он чемпион Ла Лиги и Лиги чемпионов. Он к этому привык.
– Скажите, какой результат будет в класико.
– Я думаю, что «Барса» выиграет со счетом 2:1, – заявил экс-полузащитник «Барселоны».
«Барселона» опережает «Реал» на 3 очка перед класико. «Атлетико» отстает от лидера на 7 баллов
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