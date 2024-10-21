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Анчелотти о безголевой серии Беллингема: «Мы им довольны, Джуд много борется и жертвует собой. Удивлять должен не этот год, а прошлый»

Карло Анчелотти высказался о безголевой серии Джуда Беллингема.

21-летний полузащитник провел девять матчей за «Реал» во всех турнирах этого сезона и сделал два голевых паса.

В сезоне-2023/24 на счету Беллингема было 23 мяча и 13 передач в 42 играх за клуб.

– Беллингем еще не забивал в этом сезоне, а на днях он играл справа. Как у него дела, он расстроен?

– Мы довольны его работой. Я доволен, потому что он много борется и жертвует собой. Он не забивает, но удивлять должен не этот год, а прошлый.

Мы не испытываем недостатка в голах Беллингема, потому что у нас есть и другие очень талантливые игроки, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Беллингем разозлился, когда Винисиус не отдал ему пас и пробил мимо. Анчелотти не волнуется: «Значит, у Джуда есть яйца. После игры они смеялись, проблем нет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
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