Анчелотти о безголевой серии Беллингема: «Мы им довольны, Джуд много борется и жертвует собой. Удивлять должен не этот год, а прошлый»
Карло Анчелотти высказался о безголевой серии Джуда Беллингема.
21-летний полузащитник провел девять матчей за «Реал» во всех турнирах этого сезона и сделал два голевых паса.
В сезоне-2023/24 на счету Беллингема было 23 мяча и 13 передач в 42 играх за клуб.
– Беллингем еще не забивал в этом сезоне, а на днях он играл справа. Как у него дела, он расстроен?
– Мы довольны его работой. Я доволен, потому что он много борется и жертвует собой. Он не забивает, но удивлять должен не этот год, а прошлый.
Мы не испытываем недостатка в голах Беллингема, потому что у нас есть и другие очень талантливые игроки, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Беллингем разозлился, когда Винисиус не отдал ему пас и пробил мимо. Анчелотти не волнуется: «Значит, у Джуда есть яйца. После игры они смеялись, проблем нет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости