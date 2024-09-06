Талалаев возглавил «Балтику», идущую шестой в Первой лиге
Новым главным тренером «Балтики» стал Андрей Талалаев.
Клуб из Калининграда объявил о назначении 51-летнего специалиста, отметив в сообщении: «У Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола».
Ранее стало известно, что контракт с тренером будет рассчитан на два года с автоматическим продлением еще на один при выходе в Мир РПЛ. Сейчас «Балтика» идет в Мелбет Первой лиге на 6-м месте с 13 очками после 8 туров.
Последним местом работы Талалаева были «Химки».
Талалаев получит 24 или 36 млн рублей в случае увольнения из «Балтики». Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет
"Талалаев возглавил Балтику 6".
Такой заголовок был бы в лучших традициях sports.
Можно было бы так дописать в скобочках. Но, наверное, и этого делать не стоило бы.
" Сейчас Балтика 6-ая, я сделаю всё от себя зависящее, что б сделать её безалкогольной". Или более реалистичное :" Ценной собственного увольнения выведу Балтику в премьер-лигу".