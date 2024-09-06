Талалаев возглавил «Балтику», идущую шестой в Первой лиге

Теги Андрей Талалаев Первая лига Балтика Футбол

Новым главным тренером «Балтики» стал Андрей Талалаев.

Клуб из Калининграда объявил о назначении 51-летнего специалиста, отметив в сообщении: «У Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола».

Ранее стало известно, что контракт с тренером будет рассчитан на два года с автоматическим продлением еще на один при выходе в Мир РПЛ. Сейчас «Балтика» идет в Мелбет Первой лиге на 6-м месте с 13 очками после 8 туров.

Последним местом работы Талалаева были «Химки».

Талалаев получит 24 или 36 млн рублей в случае увольнения из «Балтики». Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет

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27 комментариев
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Круговорот физруков в российском футболе
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Такое ощущение что через него и ещё некоторых «коучей» просто деньги отмывают
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Обнальщик
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Талалай это шедевр,доработает до лета,далее смс от банка,далее матч тв,и новые города 🍾🙌🏽
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Он может хоть полгода без работы посидеть ? Просто какая то донцова футбольная
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Где-то в Калининграде: Ганс, мы что, Химки?
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Ответ NIKPLUS
Специально школоте 2 вопроса: 1) ты знаешь за что и почему Талалаева уволили из "Химок" (при том, что он с первого места вывел их в РПЛ)?! 2) ты знаешь, почему его до "Химок" уволили из "Ахмата" ( при том, что он подготовил там очень хорошую команду, которая потом с Ташуевым заняла 5-е место)?! Когда узнаешь и поймешь, тогда не станешь писать подобные глупости сюда! )
Я не знаю к кому ты обращаешься, мне 44 года. Я знаю , что талалаев уже с десяток клубов сменил поработав в каждом по сезону. Такого бриллианта ото всюду поперли.совпадение ? Не думаю
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Редактура Sports теряет хватку.
"Талалаев возглавил Балтику 6".
Такой заголовок был бы в лучших традициях sports.
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Ответ Joker2104
Редактура Sports теряет хватку. "Талалаев возглавил Балтику 6". Такой заголовок был бы в лучших традициях sports.
"Талалаев возглавил Балтику 6" ("Балтика" идёт на данный момент шестой в Первой лиге).
Можно было бы так дописать в скобочках. Но, наверное, и этого делать не стоило бы.
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Ответ NIKPLUS
Специально школоте 2 вопроса: 1) ты знаешь за что и почему Талалаева уволили из "Химок" (при том, что он с первого места вывел их в РПЛ)?! 2) ты знаешь, почему его до "Химок" уволили из "Ахмата" ( при том, что он подготовил там очень хорошую команду, которая потом с Ташуевым заняла 5-е место)?! Когда узнаешь и поймешь, тогда не станешь писать подобные глупости сюда! )
Что-то мне подсказывает, что человек с ником «Джанлука Нальюка», школу закончил лет так тридцать назад.
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Ответ Джанлука Нальюка
Он может хоть полгода без работы посидеть ? Просто какая то донцова футбольная
Специально школоте 2 вопроса: 1) ты знаешь за что и почему Талалаева уволили из "Химок" (при том, что он с первого места вывел их в РПЛ)?! 2) ты знаешь, почему его до "Химок" уволили из "Ахмата" ( при том, что он подготовил там очень хорошую команду, которая потом с Ташуевым заняла 5-е место)?! Когда узнаешь и поймешь, тогда не станешь писать подобные глупости сюда! )
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Ответ Джанлука Нальюка
Он может хоть полгода без работы посидеть ? Просто какая то донцова футбольная
У него хотя бы результат есть. А сколько таких же, но без него
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Талалаев такими темпами догонит со временем Тарханова и Ташуева по работе в разных клубах.
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Нанимаешь Талалаева, выходишь в РПЛ, увольняешь Талалаева. Ctrl+c, ctrl+v. Работает безотказно
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Первая прессуха Таллаева на посту гт:
" Сейчас Балтика 6-ая, я сделаю всё от себя зависящее, что б сделать её безалкогольной". Или более реалистичное :" Ценной собственного увольнения выведу Балтику в премьер-лигу".
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Круговоротище физручел!!!
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Удачи ему. Результат у него есть, а потом творится магия.))
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Мистер Та ла ла...
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ЖДем в элите
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Ответ Евгений Северин
Где-то в Калининграде: Ганс, мы что, Химки?
Ну нахой он нам нужен 🤷🏻 единственный его скилл - круто говорить, со словарным запасом и аналитикой (со стороны) у него все в порядке, вот и пусть сидит на матче, ибо коуч он говно
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Кобелева, Кобелева из мувзалея поднимите!!!
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Ответ Carlton Palmer
У него хотя бы результат есть. А сколько таких же, но без него
Какой результат ? Неустойка при увольнении ?
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Будем посмотреть. Однозначно лучше прежнего.
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По ходу пока как Тарханов, из ума полностью пока не выйдет, не перестанут назначать главным тренером
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