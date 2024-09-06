Талалаев возглавил «Балтику», идущую шестой в Первой лиге

Новым главным тренером «Балтики» стал Андрей Талалаев.

Клуб из Калининграда объявил о назначении 51-летнего специалиста, отметив в сообщении: «У Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола».

Ранее стало известно, что контракт с тренером будет рассчитан на два года с автоматическим продлением еще на один при выходе в Мир РПЛ. Сейчас « » идет в Мелбет Первой лиге на 6-м месте с 13 очками после 8 туров.

Последним местом работы были «Химки».

Талалаев получит 24 или 36 млн рублей в случае увольнения из «Балтики». Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет