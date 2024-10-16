Талалаев о логистике Калининграда и победе «Балтики»: «Бисмарк сказал: «Надо учиться на чужих ошибках», будем учитывать прошлогодний опыт. Мне не привыкать обыгрывать «Торпедо»

Андрей Талалаев процитировал Отто фон Бисмарка после победы «Балтики».

Калининградская команда в гостях обыграла «Торпедо » в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 4:0.

– Я поздравил ребят с победой. Качественный первый тайм. От качества получается результат. Мы двигаемся вперед, в правильном направлении. У нас 27 футболистов на контракте, сейчас дали поиграть тем, у кого меньше игрового времени. Ребята много тренируются и получили плату за высокую интенсивную работу. Понравилась структурность, первые 15 минут было тяжело, а потом мы владели инициативой. У меня есть уверенность в этом. Хочу поблагодарить болельщиков. По второму тайму будем делать выводы, должны были сыграть лучше.

– Довольны реализацией команды?

– Не стал бы говорить однозначно. У «Торпедо» был смешанный состав, было другое сопротивление, нежели в остальных матчах. Я удовлетворен отдачей и борьбой. Качеством игры после 65 минуты – нет. Будем работать.

– В Калининграде непростая логистика. Есть ли с этим проблемы?

– Бисмарк сказал: «Надо учиться на чужих ошибках». У нас есть прошлогодний пример, будем учитывать этот опыт.

– Матчи с «Торпедо» – принципиальные?

– Не первый матч с родным клубом. Не привыкать обыгрывать их. Мы со штабом много где работали. Мы выходим на каждую игру одинаково настроенными, – сказал главный тренер «Балтики».