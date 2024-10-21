Тен Хаг об игре с «Фенербахче» Моуринью: «Важный матч для нас обоих. У Жозе всегда хорошие команды, он выиграл много трофеев и служит примером для многих тренеров»
Эрик тен Хаг высказался о Жозе Моуринью перед игрой с «Фенербахче».
Напомним, португальский специалист возглавляет турецкий клуб. Матч состоится 24 октября в Стамбуле в рамках третьего тура Лиги Европы.
В первых двух играх «Манчестер Юнайтед» набрал 2 очка, у «Фенербахче» – 4 балла.
«Это важная игра для нас обоих. Мне очень нравится играть против него. У Жозе всегда хорошие команды, и он выиграл так много трофеев.
Думаю, он пример для многих тренеров», – сказал Эрик тен Хаг.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sky Sports
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