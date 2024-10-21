Тен Хаг об игре с «Фенербахче» Моуринью: «Важный матч для нас обоих. У Жозе всегда хорошие команды, он выиграл много трофеев и служит примером для многих тренеров»

Эрик тен Хаг высказался о Жозе Моуринью перед игрой с «Фенербахче».

Напомним, португальский специалист возглавляет турецкий клуб. Матч состоится 24 октября в Стамбуле в рамках третьего тура Лиги Европы.

В первых двух играх «Манчестер Юнайтед » набрал 2 очка, у «Фенербахче » – 4 балла.

«Это важная игра для нас обоих. Мне очень нравится играть против него. У Жозе всегда хорошие команды, и он выиграл так много трофеев.

Думаю, он пример для многих тренеров», – сказал Эрик тен Хаг .

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