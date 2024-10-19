«МЮ» победил впервые за шесть матчей. Дальше – «Фенербахче» Моуринью

«Манчестер Юнайтед» прервал серию без побед.

Команда Эрика тен Хага одолела «Брентфорд » (2:1) в 8-м туре АПЛ .

В последний раз до этого дня манкунианцы выигрывали 17 сентября – 7:0 у «Барнсли» в Кубке лиги. С тех пор у них в чемпионате Англии и Лиге Европы было четыре ничьих и одно поражение.

24 октября «МЮ » выступит в гостях у «Фенербахче», который возглавляет экс-тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.