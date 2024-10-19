«МЮ» победил впервые за шесть матчей. Дальше – «Фенербахче» Моуринью
«Манчестер Юнайтед» прервал серию без побед.
Команда Эрика тен Хага одолела «Брентфорд» (2:1) в 8-м туре АПЛ.
В последний раз до этого дня манкунианцы выигрывали 17 сентября – 7:0 у «Барнсли» в Кубке лиги. С тех пор у них в чемпионате Англии и Лиге Европы было четыре ничьих и одно поражение.
24 октября «МЮ» выступит в гостях у «Фенербахче», который возглавляет экс-тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости