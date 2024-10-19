В «МЮ» «не удивятся», если ван Нистелрой возглавит клуб после тен Хага: «Он ведет себя как главный тренер, у него есть аура»
48-летний специалист стал помощником главного тренера в июле этого года. Ван Нистелрой имеет опыт самостоятельной работы в ПСВ.
«Руд выглядит как главный тренер и ведет себя как главный тренер. Он проводит встречи один на один с игроками, и от него определенно исходит аура.
Никто этого не произнесет, но если бы он стал тренером «Манчестер Юнайтед», никто бы не удивился», – пишет ESPN, ссылаясь на слова источника.
Отмечается, что ван Нистелрой, забивший за клуб 150 голов в 219 матчах с 2001 по 2006 год, пользуется огромной популярностью у болельщиков. После ничьей в Лиге Европы с «Порту» (3:3) в октябре он последним покинул поле и аплодировал болельщикам, оставшимся на стадионе.
«Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте в Премьер-лиге, набрав 8 очков за 7 матчей.
Тен Хаг о 14-м месте «МЮ»: «Таблица не лжет – положение недостаточно хорошее. Но внутри вижу хорошую картину и правильные шаги, которые подтверждают: мы идем в верном направлении»
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