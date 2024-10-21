«Ливерпуль» и ван Дейк начали переговоры о новом контракте. 33-летний защитник провел 280 матчей за клуб

«Ливерпуль» и Вирджил ван Дейк начали переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение 33-летнего защитника с клубом рассчитано до июня 2025 года.

«Переговоры продолжаются, посмотрим, что произойдет в будущем. Я полностью сосредоточен на «Ливерпуле », хочу выигрывать матчи и ничего больше.

Что будет в будущем, я пока не знаю. Могу только сказать, что переговоры уже начались, а там посмотрим», – сказал Вирджил ван Дейк.

Нидерландец играет за клуб с января 2018-го, после перехода из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов. На его счету 280 матчей и 24 гола за команду.

За время выступлений в «Ливерпуле» ван Дейк стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, а также другие командные и индивидуальные трофеи.