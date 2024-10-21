«Ливерпуль» и ван Дейк начали переговоры о новом контракте. 33-летний защитник провел 280 матчей за клуб
«Ливерпуль» и Вирджил ван Дейк начали переговоры о новом контракте.
Действующее соглашение 33-летнего защитника с клубом рассчитано до июня 2025 года.
«Переговоры продолжаются, посмотрим, что произойдет в будущем. Я полностью сосредоточен на «Ливерпуле», хочу выигрывать матчи и ничего больше.
Что будет в будущем, я пока не знаю. Могу только сказать, что переговоры уже начались, а там посмотрим», – сказал Вирджил ван Дейк.
Нидерландец играет за клуб с января 2018-го, после перехода из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов. На его счету 280 матчей и 24 гола за команду.
За время выступлений в «Ливерпуле» ван Дейк стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, а также другие командные и индивидуальные трофеи.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости