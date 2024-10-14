«Ливерпулю» интересен Баде из «Севильи». Защитника рассматривают как потенциальную замену ван Дейку (CaughtOffside)
«Ливерпулю» интересен Лоик Баде из «Севильи».
По информации CaughtOffside, наряду с Гонсалу Инасиу из «Спортинга» игрок является одним из предпочтительных вариантов англичан для усиления защиты. Подчеркивается, что имя 24-летнего защитника уже не первый раз фигурирует в качестве возможной замены Вирджилу ван Дейку.
Француз, завоевавший олимпийское серебро летом в Париже, считается бесспорным игроком стартового состава «Севильи» и одним из активов клуба на рынке. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Баде за последние месяцы увеличилась с 14 до 20 миллионов евро.
Футболист также вызвал интерес таких клубов, как «Рома» и «Штутгарт», готовых заплатить за него около 20 млн. Вместе с тем в начале сентября защитник продлил контракт с «Севильей» до 2029 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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