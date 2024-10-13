Ван Дейк уехал из сборной Нидерландов после красной в матче с Венгрией: «Было много разговоров обо всех этих матчах, поездках. Сейчас хороший момент, чтобы немного отдохнуть»
Вирджил ван Дейк уехал из сборной Нидерландов после удаления в матче с Венгрией.
Защитник получил красную карточку во втором тайме игры Лиги наций, закончившейся со счетом 1:1. На 76-й минуте матча он получил желтую карточку за споры с арбитром, а на 79-ой заработал вторую за фол на Кевина Чоботе.
В понедельник нидерландцам в гостях предстоит сыграть со сборной Германии.
«Мне бы хотелось и дальше поддерживать команду, но я дал понять, что хотел бы вернуться домой.
Было много разговоров обо всех матчах, которые нам предстоит сыграть, обо всех этих поездках. Сейчас хороший момент, чтобы немного отдохнуть», – заявил защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Voetbal
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