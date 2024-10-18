Слот о ван Дейке: «В Нидерландах пресса постоянно критикует. Вирджил очень важен для «Ливерпуля», лидер, самый громкий на тренировках»
Арне Слот высказался относительно критики в адрес Вирджила ван Дейка.
«Вирджил очень важен для нас. Что видите вы, то видим и мы. А это то, насколько он хорош в обороне и то, какой вклад вносит в наш атакующий стиль.
Но чего вы не видите, а я вижу, так это то, насколько он важен на тренировках. Он всегда самый громкий на тренировках, всегда привносит много энергии и качества. Он наш лидер.
Если вы не из Нидерландов, то, возможно, критика является сюрпризом. Но если вы из Нидерландов, то там постоянно критикуют в СМИ.
Я немного преувеличиваю, но если есть возможность покритиковать кого-то, голландцы в целом найдут способ сделать это», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости