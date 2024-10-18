Слот о ван Дейке: «В Нидерландах пресса постоянно критикует. Вирджил очень важен для «Ливерпуля», лидер, самый громкий на тренировках»

Арне Слот высказался относительно критики в адрес Вирджила ван Дейка.

«Вирджил очень важен для нас. Что видите вы, то видим и мы. А это то, насколько он хорош в обороне и то, какой вклад вносит в наш атакующий стиль.

Но чего вы не видите, а я вижу, так это то, насколько он важен на тренировках. Он всегда самый громкий на тренировках, всегда привносит много энергии и качества. Он наш лидер.

Если вы не из Нидерландов, то, возможно, критика является сюрпризом. Но если вы из Нидерландов, то там постоянно критикуют в СМИ.

Я немного преувеличиваю, но если есть возможность покритиковать кого-то, голландцы в целом найдут способ сделать это», – сказал главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот .