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Кордоба про 3:0 со «Спартаком»: «Краснодар» играл как команда, это самое важное. Игра была непростой, проделали отличную работу»

Джон Кордоба высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком» в Мир РПЛ.

Вчера краснодарцы обыграли красно-белых (3:0) в 12-м туре чемпионата России. Кордоба провел на поле 89 минут матча.

«Очень рад, что одержали победу в матче со «Спартаком». Мы играли как команда, а это самое важное. Ничего такого не произошло после моей замены.

Игра со «Спартаком» была непростой. Мы проделали отличную работу с ребятами и тренерским штабом», – сказал нападающий «Краснодара».

После 12 матчей«Краснодар» с 30 очками занимает 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Джон Кордоба: «На матч со «Спартаком» добирался 38 часов. Рад, что помог «Краснодару» победить»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoЧемпионат.com
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