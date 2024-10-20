«Горе-эксперты назначили Станковича мессией, раз – и поражение от «Краснодара». А Мусаева как только не хлестали, когда были ничьи!» Непомнящий о тренерах
Валерий Непомнящий сравнил работу Мурада Мусаева и Деяна Станковича.
– «Краснодар» до сих пор идет без поражений, хотя Мусаева критиковали. Его не зря вернули в клуб?
– Такая жизнь. Журналисты и горе-эксперты назначили Станковича мессией, что он сейчас пришел и изменил «Спартак». Раз – и поражение от «Краснодара».
То же самое и с Мусаевым. Как только его не хлестали в начале сезона, когда у команды были ничьи с клубами, которые изначально уступали «Краснодару» в классе!
Но все наладилось, это работа тренера. Нужно иметь терпение, прежде чем бросать в них камни, – сказал бывший главный тренер сборной Камеруна.
«Краснодар» на классе вынес кризисный «Спартак». Как теперь начудил Станкович?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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