«Горе-эксперты назначили Станковича мессией, раз – и поражение от «Краснодара». А Мусаева как только не хлестали, когда были ничьи!» Непомнящий о тренерах

Валерий Непомнящий сравнил работу Мурада Мусаева и Деяна Станковича.

– «Краснодар» до сих пор идет без поражений, хотя Мусаева критиковали. Его не зря вернули в клуб?

– Такая жизнь. Журналисты и горе-эксперты назначили Станковича мессией, что он сейчас пришел и изменил «Спартак». Раз – и поражение от «Краснодара ».

То же самое и с Мусаевым. Как только его не хлестали в начале сезона, когда у команды были ничьи с клубами, которые изначально уступали «Краснодару» в классе!

Но все наладилось, это работа тренера. Нужно иметь терпение, прежде чем бросать в них камни, – сказал бывший главный тренер сборной Камеруна.

«Краснодар» на классе вынес кризисный «Спартак». Как теперь начудил Станкович?