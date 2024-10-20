«Спартак» не справился со скоростями «Краснодара», не успевал ничего сделать. Просто провал». Кечинов про 0:3

Валерий Кечинов оценил поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:3) в РПЛ.

— Конечно, я бы перед игрой никогда в жизни не предположил, что этот матч закончится именно так. Но по тому, что мы видели, этот результат по делу. Потому что «Краснодар» был, особенно в первом тайме, на голову, а то и на две сильнее «Спартака».

Можно говорить, что Станкович ошибся с тактической схемой на эту игру, выпустив троих защитников, что несвойственно красно-белым, но «Спартак» проиграл не поэтому, а потому что не смог справиться с теми скоростями, с той интенсивностью, которую предложил «Краснодар». «Спартак» просто не успевал ничего сделать, абсолютно. Все единоборства были проиграны, особенно в первом тайме, отсюда и результат. После перерыва команда перешла к привычной схеме, вроде что-то начало получаться, хотя ничего опасного так и не было.

— Да и Барко был как-то совсем незаметен…

— А потому что ему не дали ничего сделать. И партнеры тоже были незаметны. Николсон вообще растворился, Угальде потерялся. Все в атаке, да и в полузащите, сыграли очень-очень слабо.

— У Станковича могут начаться глобальные проблемы с разговорами об отставке?

— Думаю, сейчас однозначно до конца года, а то и до конца сезона не будут ничего трогать. Но в этом сезоне «Спартак» явно не будет претендовать на золотые медали. Если игра с «Зенитом» в Петербурге еще давала надежды на это, то в этом матче с «Краснодаром » был просто провал. И была видна разница, насколько «Краснодар» сильнее, – сказал бывший нападающий «Спартака ».