  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» не справился со скоростями «Краснодара», не успевал ничего сделать. Просто провал». Кечинов про 0:3
2

«Спартак» не справился со скоростями «Краснодара», не успевал ничего сделать. Просто провал». Кечинов про 0:3

Валерий Кечинов оценил поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:3) в РПЛ.

— Конечно, я бы перед игрой никогда в жизни не предположил, что этот матч закончится именно так. Но по тому, что мы видели, этот результат по делу. Потому что «Краснодар» был, особенно в первом тайме, на голову, а то и на две сильнее «Спартака». 

Можно говорить, что Станкович ошибся с тактической схемой на эту игру, выпустив троих защитников, что несвойственно красно-белым, но «Спартак» проиграл не поэтому, а потому что не смог справиться с теми скоростями, с той интенсивностью, которую предложил «Краснодар». «Спартак» просто не успевал ничего сделать, абсолютно. Все единоборства были проиграны, особенно в первом тайме, отсюда и результат. После перерыва команда перешла к привычной схеме, вроде что-то начало получаться, хотя ничего опасного так и не было.

— Да и Барко был как-то совсем незаметен…

— А потому что ему не дали ничего сделать. И партнеры тоже были незаметны. Николсон вообще растворился, Угальде потерялся. Все в атаке, да и в полузащите, сыграли очень-очень слабо.

— У Станковича могут начаться глобальные проблемы с разговорами об отставке?

— Думаю, сейчас однозначно до конца года, а то и до конца сезона не будут ничего трогать. Но в этом сезоне «Спартак» явно не будет претендовать на золотые медали. Если игра с «Зенитом» в Петербурге еще давала надежды на это, то в этом матче с «Краснодаром» был просто провал. И была видна разница, насколько «Краснодар» сильнее, – сказал бывший нападающий «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Кечинов
logoКраснодар
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Кордоба: «На матч со «Спартаком» добирался 38 часов. Рад, что помог «Краснодару» победить»
158 минут назад
Терехин о «Спартаке»: «Может, лучше российского тренера поставить? Аленичева, Парфенова или Юрана. Мостовой завершает обучение. Хуже не будет»
15вчера, 22:12
Станкович о недовольстве фанатов «Спартака»: «В больших клубах всегда так, нормально, что освистывают. Болельщик всегда прав»
36вчера, 19:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Краснодар» переехал «Спартак», победы «Реала» и «МЮ», поражения «Локо» и «Арсенала», 1-й гол Овечкина в сезоне, рекорды Шипачева и другие новости
8 минут назад
У Винисиуса 75 (47+28) голевых действий в последних 4 сезонах Ла Лиги – больше всех
21сегодня, 01:53
Месси сделал хет-трик во 2-м матче подряд – против «Нью-Инглэнд Революшн». У Лео 20+10 в 19 играх регулярки МЛС
40сегодня, 01:24
МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Орландо» и вышла в 1/16 финала, «Интер Майами» Месси разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» 6:2 с хет-триком Лео
89сегодня, 00:15
Директор «Лацио» о 0:1: «Дуглас Луис перед голом ударил Габаррона кулаком, но ВАР не вмешался так, как при удалении Романьоли. «Юве» не нужна такая помощь»
5вчера, 22:10
Беллингем разозлился, когда Винисиус не отдал ему пас и пробил мимо. Анчелотти не волнуется: «Значит, у Джуда есть яйца. После игры они смеялись, проблем нет»
15вчера, 22:06Фото
Мусаев о шансах «Краснодара» на титул: «Отказываюсь говорить об этом. Мы хотим стать чемпионами и сделаем все от нас зависящее, но в футболе нельзя много мечтать»
8вчера, 21:50
Неймар заплакал, говоря о травме колена: «Я обошел Пеле по голам за Бразилию, перешел в «Аль-Хилаль», у меня родилась дочь, и затем случилось это. Каждый день вне поля – мучение»
18вчера, 21:45Видео
«Он меня лапал, хватал, пытался удержать и поцеловать. Говорил: «Не нужно бояться, я ничего не сделаю. Ты особенная». Экс-капитан женского «Фулхэма» об Аль-Файеде
42вчера, 21:41
Анчелотти о 2:1 с «Сельтой»: «Очень важная победа, «Реал» забил два прекрасных гола. Тренировать Модрича – честь для меня, он настоящий профи и прекрасный человек»
31вчера, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Эмполи» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
18 минут назад
Кавазашвили о натурализации Дугласа: «Чем больше иностранцев в нашем футболе, тем лучше. Пускай живут, размножаются, приносят пользу» 
243 минуты назад
Джон Кордоба: «На матч со «Спартаком» добирался 38 часов. Рад, что помог «Краснодару» победить»
158 минут назад
Лено – 2-й после Леманна немецкий вратарь, сделавший голевую передачу в матче АПЛ
1сегодня, 03:07
Первая лига. «Сочи» победил «Родину», «Ротор» выиграл у «КАМАЗа»
4вчера, 16:05
Биджиев после 0:1 от ЦСКА: «У «Динамо» Махачкала боевитые игроки – лучшие в стране. В любой ситуации сражаются до последней минуты» 
2сегодня, 02:48
Миранчук не забил с пенальти в игре с «Орландо» (2:1) – вратарь сборной Перу Гальесе вытащил мяч из нижнего угла
сегодня, 02:34
Станкович об отсутствии Зиньковского в заявке на игру с «Краснодаром»: «Не можем поставить всех, ничего личного. Слава богу, что он здоров»
2сегодня, 02:16
У Суареса 2+2 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн». Форвард «Интер Майами» завершил регулярку МЛС с 20 голами и 9 ассистами в 27 играх
1сегодня, 01:39
Восемь игроков «Торпедо» Миасс пробежали мимо мяча перед штрафным. Розыгрыш не закончился ударом
4вчера, 23:46Видео