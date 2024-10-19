Барко пнул сумки с медикаментами после замены в матче с «Краснодаром»

Эсекиэль Барко эмоционально отреагировал на результат матча с «Краснодаром».

«Спартак » дома разгромно уступил «быкам» в 12-м туре Мир РПЛ (0:3).

Барко был заменен на 83-й минуте, вместо него на поле появился Михаил Игнатов.

Подойдя к скамейке аргентинец пнул две сумки, в которых хранились медикаменты. Предметы разлетелись по технической зоне.

Главный тренер Деян Станкович подошел к хавбеку и что-то высказал ему.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»