Барко пнул сумки с медикаментами после замены в матче с «Краснодаром»
Эсекиэль Барко эмоционально отреагировал на результат матча с «Краснодаром».
«Спартак» дома разгромно уступил «быкам» в 12-м туре Мир РПЛ (0:3).
Барко был заменен на 83-й минуте, вместо него на поле появился Михаил Игнатов.
Подойдя к скамейке аргентинец пнул две сумки, в которых хранились медикаменты. Предметы разлетелись по технической зоне.
Главный тренер Деян Станкович подошел к хавбеку и что-то высказал ему.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости