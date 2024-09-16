Кукуляк назначен на матч «Зенита» и «Рубина» в Кубке, Карасев будет отвечать за ВАР. Опейкина будет судить игру «Акрон» – «Факел»
17 сентября (вторник)
«Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Владимир Казьменко.
18 сентября (среда)
«Акрон» – «Факел»: судья – Вера Опейкина, помощники судьи – Денис Петров, Дмитрий Семенов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Федоров, АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Павел Новиков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мартынов.
19 сентября (четверг)
«Химки» – «Локомотив»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Антон Фролов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Арам Петросян, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Цыганок, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Александр Колобаев.
«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Роман Сафьян; помощники судьи – Хамид Талаев, Андрей Филипкин; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Артем Любимов, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.
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