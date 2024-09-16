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  • Кукуляк назначен на матч «Зенита» и «Рубина» в Кубке, Карасев будет отвечать за ВАР. Опейкина будет судить игру «Акрон» – «Факел»
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Кукуляк назначен на матч «Зенита» и «Рубина» в Кубке, Карасев будет отвечать за ВАР. Опейкина будет судить игру «Акрон» – «Факел»

РФС назначил судей на ближайшие матчи Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

17 сентября (вторник)

«Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Владимир Казьменко.

18 сентября (среда)

«Акрон» – «Факел»: судья – Вера Опейкина, помощники судьи – Денис Петров, Дмитрий Семенов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Федоров, АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин. 

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Павел Новиков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис. 

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Чебан; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мартынов.

19 сентября (четверг)

«Химки» – «Локомотив»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Антон Фролов; инспектор – Виктор Кулагин. 

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Арам Петросян, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Цыганок, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Роман Сафьян; помощники судьи – Хамид Талаев, Андрей Филипкин; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Артем Любимов, АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников. 

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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logoСергей Владимирович Чебан
logoКраснодар
logoЕвгений Турбин
Роман Сафьян
Дмитрий Мосякин
logoАлексей Сухой
Роман Галимов
logoКирилл Левников
Алексей Стипиди
Адлан Хатуев
Дмитрий Сафьян
Евгений Буланов
Алексей Амелин
Наиль Сейфетдинов
logoПари НН
Сергей Цыганок
logoПавел Кукуян
Евгений Кукуляк
logoАкрон
logoДинамо Махачкала
Артем Любимов
Антон Фролов судья
logoВера Опейкина
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