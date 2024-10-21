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  • Невилл об «Арсенале»: «В составе 20 человек, чтобы справиться с ЛЧ и парой травм. Мы видели «Сити» без Холанда и де Брюйне. Надо оставаться стабильными и надежными»
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Невилл об «Арсенале»: «В составе 20 человек, чтобы справиться с ЛЧ и парой травм. Мы видели «Сити» без Холанда и де Брюйне. Надо оставаться стабильными и надежными»

Гари Невилл заявил, что травмы не должны быть оправданием для «Арсенала».

В субботу лондонцы проиграли «Борнмуту» (0:2), оставшись в меньшинстве на 30-й минуте матча после удаления защитника Вильяма Салиба. В следующее воскресенье они сыграют в гостях с «Ливерпулем» в 9-м туре АПЛ.

«Против «Борнмута» не играли Букайо Сака, Мартин Эдегор и Юрриен Тимбер? Я понимаю, но мы говорим об игре с «Борнмутом», это хорошая команда, но у «Арсенала» в составе 20 человек, чтобы справиться с футболом в Лиге чемпионов и парой травм. Очевидно, что игроки будут отсутствовать в определенные моменты сезона.

Сака всегда играет. Можно сказать, что вам не хватает его один, два, три раза за сезон, но выездная игра с «Борнмутом» должна была быть одним из матчей, о которых можно было сказать: «Хорошо, у нас есть команда, чтобы справиться с этим».

«Арсенал» будет без Салиба против «Ливерпуля» – у них было такое оправдание пару сезонов назад [когда он был травмирован], и это принималось, он был большой потерей. Но они добавили игроков в команду, чтобы иметь возможность справиться с этим сейчас.

Один из футболистов может быть дисквалифицирован на один матч, и уровень не должен измениться от высокого к низкому. Вы должны оставаться стабильными и надежными, если кто-то получает травму.

Мы видели «Манчестер Сити» без Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне, и они все еще справляются. Я понимаю, что они «машина», но я очень уверен в «Арсенале» и мне нравится то, как они развиваются», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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logoтравмы
logoБорнмут
logoКевин де Брюйне
logoМартин Эдегор
logoЭрлинг Холанд
logoЮрриен Тимбер
logoВильям Салиба
logoБукайо Сака
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