Невилл об «Арсенале»: «В составе 20 человек, чтобы справиться с ЛЧ и парой травм. Мы видели «Сити» без Холанда и де Брюйне. Надо оставаться стабильными и надежными»

Гари Невилл заявил, что травмы не должны быть оправданием для «Арсенала».

В субботу лондонцы проиграли «Борнмуту » (0:2), оставшись в меньшинстве на 30-й минуте матча после удаления защитника Вильяма Салиба . В следующее воскресенье они сыграют в гостях с «Ливерпулем » в 9-м туре АПЛ .

«Против «Борнмута» не играли Букайо Сака , Мартин Эдегор и Юрриен Тимбер ? Я понимаю, но мы говорим об игре с «Борнмутом», это хорошая команда, но у «Арсенала » в составе 20 человек, чтобы справиться с футболом в Лиге чемпионов и парой травм. Очевидно, что игроки будут отсутствовать в определенные моменты сезона.

Сака всегда играет. Можно сказать, что вам не хватает его один, два, три раза за сезон, но выездная игра с «Борнмутом» должна была быть одним из матчей, о которых можно было сказать: «Хорошо, у нас есть команда, чтобы справиться с этим».

«Арсенал» будет без Салиба против «Ливерпуля» – у них было такое оправдание пару сезонов назад [когда он был травмирован], и это принималось, он был большой потерей. Но они добавили игроков в команду, чтобы иметь возможность справиться с этим сейчас.

Один из футболистов может быть дисквалифицирован на один матч, и уровень не должен измениться от высокого к низкому. Вы должны оставаться стабильными и надежными, если кто-то получает травму.

Мы видели «Манчестер Сити » без Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне , и они все еще справляются. Я понимаю, что они «машина», но я очень уверен в «Арсенале» и мне нравится то, как они развиваются», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».