Артета о травме Эдегора: «Это вопрос недель. Он вряд ли вернется до паузы на матчи сборных»
Микель Артета считает, что Мартин Эдегор вернется во второй половине октября.
Полузащитник повредил связки голеностопа в игре сборной Норвегии против Австрии.
«Думаю, это вопрос недель. Скольких – не могу ответить. Могут быть сюрпризы, но вряд ли [он вернется до паузы на матчи сборных]», – отметил главный тренер «Арсенала».
Таким образом, капитан «канониров» пропустит в том числе и игру против «ПСЖ» в Лиге чемпионов, назначенную на 1 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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