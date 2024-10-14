У Мартинелли отек икроножной мышцы. Вингер «Арсенала» может пропустить матч Бразилии с Перу

Габриэл Мартинелли получил повреждение в сборной Бразилии.

Бразильская конфедерация футбола сообщила, что у вингера «Арсенала » обнаружен отек икроножной мышцы. Участие 23-летнего футболиста в матче против сборной Перу 16 октября находится под вопросом.

Сегодня Мартинелли тренировался с тейпом на месте отека.

В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь .