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Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы бедра. Он не сыграет с Финляндией

Букайо Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы и вернулся в «Арсенал».

Вингер будет находиться под наблюдением врачей в лондонском клубе после того, как в матче Лиги наций с Грецией (1:2) он получил повреждение бедра и был заменен.

Таким образом, Сака не примет участия в игре 4-го тура Лиги наций с Финляндией, которая пройдет сегодня в Хельсинки.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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