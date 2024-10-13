Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы бедра. Он не сыграет с Финляндией
Букайо Сака покинул расположение сборной Англии из-за травмы и вернулся в «Арсенал».
Вингер будет находиться под наблюдением врачей в лондонском клубе после того, как в матче Лиги наций с Грецией (1:2) он получил повреждение бедра и был заменен.
Таким образом, Сака не примет участия в игре 4-го тура Лиги наций с Финляндией, которая пройдет сегодня в Хельсинки.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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