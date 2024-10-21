«Барса» Флика забила 33 гола в 10 турах Ла Лиги. Лишь при Пепе и у «Реала» Зидана было больше мячей в ХХI веке
«Барселона» забила 33 гола в 10 турах сезона Ла Лиги – это 3-й результат в ХХI веке.
Результативнее команды Ханса-Дитера Флика стартовали в чемпионате Испании лишь два тренера: Пеп Гвардиола с «блауграной» и Зинедин Зидан с «Реалом» – по 34 мяча после 10 туров.
«Барселона» опережает «Реал» на 3 очка перед класико. «Атлетико» отстает от лидера на 7 баллов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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