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«Барселона» выглядит лучше «Реала» на старте сезона. Клуб возвращается в число лучших в мире». Экс-форвард сине-гранатовых Кодро о команде

Мехо Кодро считает, что «Барселона» лучше «Реала» на старте сезона.

Вы упомянули о хорошей форме «Барселоны». Хотел спросить: как вы оцениваете старт Ханси Флика?

– Очень хорошо. За исключением двух неудач, поражений от «Осасуны» и «Монако», «Барселона» демонстрирует отличную игру. В команде есть динамика, баланс, уверенность, понимание того, во что они хотят играть. Эта команда обладает большим характером по сравнению с прошлым сезоном. И что касается Левандовского. Для меня очевидно, что ему очень помогает то, что он раньше работал с Фликом. Это просто видно невооруженным глазом.

«Барселона» нравится вам больше, чем «Реал Мадрид» в этом сезоне?

– Конечно, можно говорить, что это только начало сезона, бла-бла-бла. Ок, но если мы оцениваем «здесь и сейчас», то ответ – да. В данный момент «Барселона» оставляет лучшее впечатление. Конечно, это «Реал», у них лучшие игроки мира. Понятно, что «Реал» тоже будет бороться за титул, и все указывает на то, что борьба развернется между этими двумя командами. Классика. Однако, мне кажется, что в этот раз борьба за чемпионство может затянуться, и, на мой взгляд, разница в очках между этими командами до конца не будет большой.

В испанской лиге понятно, что «Барселона» всегда будет бороться за чемпионство. А что вы считаете успехом для нее в Лиге чемпионов?

– «Барселона» – это клуб, который в любых турнирах всегда стремится к победе. Однако что касается Лиги чемпионов, то нужно учитывать контекст и те проблемы, с которыми «Барселона» сталкивалась в последние 2-3, а то и 5 лет. И по сравнению с недавним прошлым, я имею в виду в первую очередь экономические вопросы, ситуация значительно улучшилась.

Можно сказать, что «Барселона» возвращается в число лучших клубов мира. Она начинает решать финансовые проблемы, у нее очень хорошая команда, молодым игрокам дают шанс проявить себя... Что касается ответа на ваш вопрос, думаю, что, например, полуфинал Лиги чемпионов был бы успехом для «Барселоны», – сказал бывший игрок «Реал Сосьедад» и «Барселоны» в интервью Goal.pl.

Опубликовано: Илья Учватов
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Мехо Кодро
logoХанс-Дитер Флик
logoРоберт Левандовски
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