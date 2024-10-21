«Барселона» забила 33 гола в 10 турах Ла Лиги. Лишь дважды было больше – в 2008-м и 1950-м

«Барселона» лидирует в Ла Лиге по забитым голам.

Команда Ханси Флика разгромила «Севилью» (5:1) в 10-м туре. Теперь у нее 33 гола. У «Реала », ближайшего конкурента, 21 мяч.

«Барселона » лишь дважды забивала на старте сезона больше, чем в этом году. В 1950-м она отметилась в 10 турах 39 голами, в 2008-м – 34. По 33 раза она забила также в 1959-м и 1996-м.

Лучшим бомбардиром «блауграны» на данный момент является Роберт Левандовски – 12 голов.