«Барселона» забила 33 гола в 10 турах Ла Лиги. Лишь дважды было больше – в 2008-м и 1950-м
«Барселона» лидирует в Ла Лиге по забитым голам.
Команда Ханси Флика разгромила «Севилью» (5:1) в 10-м туре. Теперь у нее 33 гола. У «Реала», ближайшего конкурента, 21 мяч.
«Барселона» лишь дважды забивала на старте сезона больше, чем в этом году. В 1950-м она отметилась в 10 турах 39 голами, в 2008-м – 34. По 33 раза она забила также в 1959-м и 1996-м.
Лучшим бомбардиром «блауграны» на данный момент является Роберт Левандовски – 12 голов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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