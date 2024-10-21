«Бохум» уволил тренера Зайдлера и спортдиректора Леттау. Клуб набрал 1 очко в 7 турах Бундеслиги

«Бохум» объявил об увольнении главного тренера.

Петер Зайдлер освобожден от своей должности в связи с неудовлетворительными результатами. Также свой пост покинул спортивный директор Марк Леттау.

После 7 туров команда идет на последнем месте в таблице Бундеслиги. Она набрала лишь одно очко.

«Бохум » проводит в высшей лиге четвертый сезон кряду. Прошлый чемпионат он завершил на 16-й строчке и сохранил место в дивизионе благодаря победе над «Фортуной» по пенальти в переходных матчах.