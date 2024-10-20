Безруков после 0:4 от «Динамо»: «Был легкий огородик, поле не очень хорошего качества, но не критично. «Рубин» выглядел не хуже – достаточно болезненный проигрыш»

Руслан Безруков оценил состояние поля в Нижнем Новгороде.

В воскресенье «Рубин» крупно проиграл «Динамо» в 12‑м туре Мир РПЛ (0:4). Встреча прошла в Нижнем Новгороде из‑за саммита БРИКС, который состоится в Казани 22–24 октября.

Днем ранее на стадионе «Нижний Новгород» «Пари НН » сыграл вничью с «Ростовом » (1:1). После игры форвард ростовчан Николай Комличенко заявил , что «на таком огороде невозможно играть в футбол».

– Как вам игра?

– Выглядели не хуже, поэтому достаточно болезненно. В целом для любой команды проигрыш – отрицательный момент. А тут разгромное… Нужно разобрать это и подготовиться к Кубку. Мы сейчас ставим цель, что нам нужно выйти из группы. Нужно попасть в Путь РПЛ.

– Матч был номинально домашним, но играли не в Казани.

– Опыт такой игры достаточно необычный. Вроде и музыка наша, баннеры. Слышали громкого болельщика на фанатской трибуне, наша скамейка была ближе к ней. Хотелось благодарность выразить болельщикам, относительно дальний выезд, а они приехали. Да и обычные люди пришли, поддержали. Хотелось победить для них, конечно, не будем откладывать и постараемся сделать это в следующем матче.

Может быть, поле было не очень хорошего качества. Но «Динамо» это не мешало играть. Был легкий огородик, но не критично. Думали об этом, когда смотрели матч «Ростова», да и Комличенко сказал, что это огород. Представляли поле чуть хуже, – сказал полузащитник «Рубина ».