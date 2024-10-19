«На сегодняшнем огороде невозможно было играть, уже на разминке поняли, что поле плохое. «Ростов» не проиграл, уже хорошо». Комличенко после 1:1 с «Пари НН»
«Ростов» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1) в матче 12-го тура Мир РПЛ.
– Не проиграли, уже хорошо, игра была на три результата. Бились до конца, сравняли, показали характер.
– Все ждали, что пауза на сборные пойдет на пользу «Ростову». Но есть ощущение, что этого не случилось…
– Да не, при чем тут это? На сегодняшнем огороде невозможно было играть в футбол. Не ждал, что будет много моментов и красивая игра.
На что рассчитывали, то и получилось: много борьбы, мало красивых действий. «Пари НН» – неуступчивая команда, все логично.
– Настолько плохое было поле?
– Просто огород, это факт. Холодно, может, поэтому.
– Удивляет, что завтра здесь будет еще один матч?
– Ребятам повезет еще меньше, чем нам. Уже на разминке поняли, что поле плохое. Я не жалуюсь, все были в равных условиях.
– Трудная была подготовка, учитывая, что у соперника новый тренер?
– Да нет. Плюс‑минус понимали, какая будет игра, во что они играют. Не думаю, что за неделю можно что‑то поменять в любой команде, – сказал нападающий «Ростова».
Завтра «Рубин» примет «Динамо» в Нижнем Новгороде. Игра не состоится на «Ак Барс Арене» из‑за подготовки к саммиту БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.
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