Нгамале после 4:0 с «Рубином»: «Динамо» находится в чемпионской гонке, мы будем бороться»

Муми Нгамале заявил, что «Динамо» будет бороться за золото в текущем сезоне РПЛ.

В воскресенье бело-голубые в гостях разгромили «Рубин » (4:0) в матче 12‑го тура чемпионата России.

– Мы выполняли установку тренера. И да, мы добились цели. Нужно было оказать давление и идти в прессинг с первых минут. Все это вылилось в гол. Если говорить о ходе матча, все шло хорошо, мы контролировали ситуацию. Мы находимся в чемпионской гонке и будем бороться.

– Два пенальти – стечение обстоятельств?

– Нельзя сказать, что это было нашей целью, но игра складывалась так, что там были два фола. Мы могли также забить и из других положений, – сказал полузащитник «Динамо ».

Команда Марцела Лички с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ . У лидирующего «Краснодара» 30 баллов.