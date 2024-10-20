Нгамале после 4:0 с «Рубином»: «Динамо» находится в чемпионской гонке, мы будем бороться»
Муми Нгамале заявил, что «Динамо» будет бороться за золото в текущем сезоне РПЛ.
В воскресенье бело-голубые в гостях разгромили «Рубин» (4:0) в матче 12‑го тура чемпионата России.
– Мы выполняли установку тренера. И да, мы добились цели. Нужно было оказать давление и идти в прессинг с первых минут. Все это вылилось в гол. Если говорить о ходе матча, все шло хорошо, мы контролировали ситуацию. Мы находимся в чемпионской гонке и будем бороться.
– Два пенальти – стечение обстоятельств?
– Нельзя сказать, что это было нашей целью, но игра складывалась так, что там были два фола. Мы могли также забить и из других положений, – сказал полузащитник «Динамо».
Команда Марцела Лички с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ. У лидирующего «Краснодара» 30 баллов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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