«Ливерпуль» теперь претендует на титул. Они умеют доводить игру до конца и адаптироваться к ситуации». Ричардс о победе «красных» над «Челси»
Майка Ричардс считает, что «Ливерпуль» поборется за титул АПЛ в этом году.
Команда Арне Слота победила «Челси» в матче 8-го тура Премьер-лиги и возглавила турнирную таблицу с 21 очком.
«Ливерпуль» теперь претендует на титул. Они умеют доводить игру до конца и адаптироваться к ситуации на поле. Я считаю, что у них есть шанс пройти весь путь в этом году», – сказал бывший защитник «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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