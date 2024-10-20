«Ливерпуль» теперь претендует на титул. Они умеют доводить игру до конца и адаптироваться к ситуации». Ричардс о победе «красных» над «Челси»

Майка Ричардс считает, что «Ливерпуль» поборется за титул АПЛ в этом году.

Команда Арне Слота победила «Челси » в матче 8-го тура Премьер-лиги и возглавила турнирную таблицу с 21 очком.

«Ливерпуль » теперь претендует на титул. Они умеют доводить игру до конца и адаптироваться к ситуации на поле. Я считаю, что у них есть шанс пройти весь путь в этом году», – сказал бывший защитник «Ман Сити».