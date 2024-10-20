Салах одновременно забивал и ассистировал в 34 матчах АПЛ. Только у Руни больше таких игр в истории лиги – 36
Мохамед Салах приблизился к рекорду Уэйна Руни по матчам АПЛ с голом и ассистом .
Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти и отдал голевой пас на Кертиса Джонса в матче 8-го тура Премьер-лиги против «Челси» (2:1).
Это 34-й матч Салаха в АПЛ, в котором он отличился и голом и результативной передачей. Это второй результат в истории турнира.
Рекорд лиги по количеству таких матчей принадлежит бывшему форварду «МЮ» и «Эвертона» Уэйну Руни – 36 игр.
В топ-5 по этому показателю входят:
Тьерри Анри – 32 матча;
Алан Ширер – 31;
Энди Коул – 28.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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