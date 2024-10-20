Салах одновременно забивал и ассистировал в 34 матчах АПЛ. Только у Руни больше таких игр в истории лиги – 36

Мохамед Салах приблизился к рекорду Уэйна Руни по матчам АПЛ с голом и ассистом .

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти и отдал голевой пас на Кертиса Джонса в матче 8-го тура Премьер-лиги против «Челси» (2:1).

Это 34-й матч Салаха в АПЛ , в котором он отличился и голом и результативной передачей. Это второй результат в истории турнира.

Рекорд лиги по количеству таких матчей принадлежит бывшему форварду «МЮ » и «Эвертона » Уэйну Руни – 36 игр.

В топ-5 по этому показателю входят:

Тьерри Анри – 32 матча;

Алан Ширер – 31;

Энди Коул – 28.