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  • Слот про 2:1 с «Челси»: «Самый сложный матч, «Ливерпулю» пришлось биться изо всех сил. Некоторые решения были не в нашу пользу, как неназначение пенальти в конце 1-го тайма»
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Слот про 2:1 с «Челси»: «Самый сложный матч, «Ливерпулю» пришлось биться изо всех сил. Некоторые решения были не в нашу пользу, как неназначение пенальти в конце 1-го тайма»

Арне Слот считает матч против «Челси» (2:1) тяжелейшим в этом сезоне.

«Многие другие матчи тоже были сложными, но этот, возможно, получился самым сложным из-за того, сколько у них хороших футболистов и какая у них структура. Нам пришлось биться изо всех сил, чтобы довести игру до победы.

Мы очень надежно оборонялись всей командой. Прекрасная работоспособность. Игра усложнилась из-за того, что, по-моему, были приняты определенные решения не в нашу пользу, в особенности неназначение пенальти в конце первого тайма. Повести 2:0 к перерыву – это было бы совсем другое дело. Затем мы пропустили, но снова проявили себя и забили второй гол.

Чем лучше твой соперник, тем больше нужно биться. В АПЛ очень много хороших команд, так что если ты хочешь побеждать, то должен бороться и надеяться на то, что индивидуальные качества игроков сыграют определяющую роль.

Мы показали себя – это главное», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Джона Брукса.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
Джон Брукс судья
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