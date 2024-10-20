Слот про 2:1 с «Челси»: «Самый сложный матч, «Ливерпулю» пришлось биться изо всех сил. Некоторые решения были не в нашу пользу, как неназначение пенальти в конце 1-го тайма»
«Многие другие матчи тоже были сложными, но этот, возможно, получился самым сложным из-за того, сколько у них хороших футболистов и какая у них структура. Нам пришлось биться изо всех сил, чтобы довести игру до победы.
Мы очень надежно оборонялись всей командой. Прекрасная работоспособность. Игра усложнилась из-за того, что, по-моему, были приняты определенные решения не в нашу пользу, в особенности неназначение пенальти в конце первого тайма. Повести 2:0 к перерыву – это было бы совсем другое дело. Затем мы пропустили, но снова проявили себя и забили второй гол.
Чем лучше твой соперник, тем больше нужно биться. В АПЛ очень много хороших команд, так что если ты хочешь побеждать, то должен бороться и надеяться на то, что индивидуальные качества игроков сыграют определяющую роль.
Мы показали себя – это главное», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Матч обслуживала бригада судей под руководством Джона Брукса.
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