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Джеймс об 1:2 с «Ливерпулем»: «Челси» контролировал большую часть игры, счет не отражает ход матча. Мы движемся в правильном направлении»

Рис Джеймс заявил, что «Челси» был не хуже «Ливерпуля» в матче АПЛ (1:2).

«Играть здесь [на «Энфилде»] всегда сложно. Думаю, что мы контролировали большую часть игры. У них были моменты, но у нас тоже было несколько возможностей, которые мы не реализовали.

Мы определенно движемся в правильном направлении. Счет не отражает ход матча. Если оглянуться назад и посмотреть на наши выступления, мы проделали большой путь. Это только начало, мы недолго работаем с новым тренером», – сказал защитник «Челси» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoРис Джеймс
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