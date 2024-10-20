Только Гвардиола быстрее Слота одержал 10 побед во главе клуба АПЛ. У Арне в «Ливерпуле» ушло 11 матчей, у Пепа в «Ман Сити» – 10

Лишь один тренер выиграл 10 матчей во главе клуба АПЛ быстрее Арне Слота.

Сегодня «Ливерпуль » под руководством нидерландца одолел «Челси » (2:1) в матче 8-го тура АПЛ .

Для 46-летнего специалиста это был 11-й матч после назначения в штаб «красных». Из них выиграны 10.

Быстрее него с клубом АПЛ такой отметки достигал только Пеп Гвардиола – у него было 10 побед в 10 первых матчах во главе «Манчестер Сити ».