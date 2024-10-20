Только Гвардиола быстрее Слота одержал 10 побед во главе клуба АПЛ. У Арне в «Ливерпуле» ушло 11 матчей, у Пепа в «Ман Сити» – 10
Лишь один тренер выиграл 10 матчей во главе клуба АПЛ быстрее Арне Слота.
Сегодня «Ливерпуль» под руководством нидерландца одолел «Челси» (2:1) в матче 8-го тура АПЛ.
Для 46-летнего специалиста это был 11-й матч после назначения в штаб «красных». Из них выиграны 10.
Быстрее него с клубом АПЛ такой отметки достигал только Пеп Гвардиола – у него было 10 побед в 10 первых матчах во главе «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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