«Ливерпуль» выиграл 10 из 11 матчей при Слоте, 7 – подряд. Дальше – «Лейпциг» и «Арсенал»

«Ливерпуль» продлил победную серию до 7 матчей.

Команда Арне Слота обыграла «Челси » (2:1) в 8-м туре АПЛ . Общий счет матчей начиная с 17 сентября – 18:4.

Под руководством нового тренера мерсисайдцы провели 11 игр во всех турнирах и победили в 10. Единственное поражение – от «Ноттингем Форест» (0:1) 14 сентября.

Далее «Ливерпуль » выступит в гостях у «Лейпцига» в Лиге чемпионов (23 октября) и «Арсенала» в АПЛ (27 октября).