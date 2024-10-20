«Ливерпуль» выиграл 10 из 11 матчей при Слоте, 7 – подряд. Дальше – «Лейпциг» и «Арсенал»
«Ливерпуль» продлил победную серию до 7 матчей.
Команда Арне Слота обыграла «Челси» (2:1) в 8-м туре АПЛ. Общий счет матчей начиная с 17 сентября – 18:4.
Под руководством нового тренера мерсисайдцы провели 11 игр во всех турнирах и победили в 10. Единственное поражение – от «Ноттингем Форест» (0:1) 14 сентября.
Далее «Ливерпуль» выступит в гостях у «Лейпцига» в Лиге чемпионов (23 октября) и «Арсенала» в АПЛ (27 октября).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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