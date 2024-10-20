«Челси» 10 игр не побеждает «Ливерпуль» – с марта 2021 года. «Синие» проиграли три последних матча с общим счетом 2:7
«Челси» три с половиной года не может обыграть «Ливерпуль».
Сегодня команда Энцо Марески уступила в матче 8-го тура АПЛ со счетом 1:2.
В последний раз «синие» побеждали «красных» 4 марта 2021 года. С тех пор «Ливерпуль» выиграл 5 матчей (в том числе по пенальти в финалах Кубка Англии и Кубка лиги), еще 5 встреч завершились вничью.
«Челси» проиграл мерсисайдцам последние три матча с общим счетом 2:7.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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