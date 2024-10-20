«Челси» 10 игр не побеждает «Ливерпуль» – с марта 2021 года. «Синие» проиграли три последних матча с общим счетом 2:7

«Челси» три с половиной года не может обыграть «Ливерпуль».

Сегодня команда Энцо Марески уступила в матче 8-го тура АПЛ со счетом 1:2.

В последний раз «синие» побеждали «красных» 4 марта 2021 года. С тех пор «Ливерпуль » выиграл 5 матчей (в том числе по пенальти в финалах Кубка Англии и Кубка лиги), еще 5 встреч завершились вничью.

«Челси » проиграл мерсисайдцам последние три матча с общим счетом 2:7.