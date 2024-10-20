Мостовой больше поддерживает хоккейный «Спартак», чем футбольный: «Там работает мой друг Жамнов. У футбольного 11 очков отставания, рассчитывать на что-то уже нельзя»

Александр Мостовой больше поддерживает хоккейный «Спартак», а не футбольный.

ХК «Спартак» с 24 очками после 17 матчей идет 2-м в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. Футбольная команда за 12 туров набрала 19 очков и идет 6-й в Мир РПЛ.

«Сравнивать хоккейный и футбольный «Спартак» нет смысла. Слежу за обоими, конечно. Больше переживаю за хоккейный, поскольку там работает мой друг – Жамнов, мы с ним постоянно на связи. А футбольный... Там из года в год одна и та же картина. Вот думал, с «Краснодаром» удастся сыграть лучше, а в итоге 0:3. Удивительное поражение, которое никто не мог представить.

Сейчас вот уже 11 очков отставание от первого места. Судя по всему, с такой разницей рассчитывать на что-то уже нельзя. Хоккейный «Спартак» тоже лихорадит? Я бы так не сказал. Прошлый сезон получился неплохим, хотя в плей-офф и вылетели раньше, чем все рассчитывали. А сейчас идут вторыми в конференции, тем более вся борьба начинается уже в Кубке Гагарина», – сказал бывший полузащитник сборной России.