Овчинников об учебе Мостового на тренера: «Профессионально относится, очень любопытен. Большой футболист со своей философией. Рано или поздно получит приглашение»
Сергей Овчинников высказался о будущем Александра Мостового в качестве тренера.
«Мостовой очень профессионально относится к своему обучению. Он большой футболист со своей тренерской философией и своим видением футбола.
Если вынести вопрос за рамки обучения, то он очень любопытен с точки зрения тренерской профессии.
Думаю, рано или поздно это скажется, и он получит приглашение возглавить какой-то клуб», – сказал экс-вратарь сборной России и начальник отдела подготовки тренеров РФС.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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