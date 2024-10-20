Овчинников об учебе Мостового на тренера: «Профессионально относится, очень любопытен. Большой футболист со своей философией. Рано или поздно получит приглашение»

Сергей Овчинников высказался о будущем Александра Мостового в качестве тренера.

«Мостовой очень профессионально относится к своему обучению. Он большой футболист со своей тренерской философией и своим видением футбола.

Если вынести вопрос за рамки обучения, то он очень любопытен с точки зрения тренерской профессии.

Думаю, рано или поздно это скажется, и он получит приглашение возглавить какой-то клуб», – сказал экс-вратарь сборной России и начальник отдела подготовки тренеров РФС .