Фанаты «Удинезе» называли Меньяна «куском дерьма» на матче с «Миланом». Клуб наказывали за расизм в адрес голкипера в январе

Фанаты «Удинезе» оскорбляли Майка Меньяна на матче с «Миланом».

В 8-м туре Серии А «Милан » дома одержал победу со счетом 1:0.

Во 2-м тайме, когда сектор с болельщиками «Удинезе » находился за воротами Меньяна, болельщики гостей скандировали в адрес голкипера «Милана»: «Меньян – кусок дерьма».

Напомним, в январе «Удинезе» был наказан домашним матчем без зрителей за расистское поведение фанатов в адрес Меньяна – тогда вратарь «Милана» пожаловался на оскорбления с трибун и ушел в подтрибунное помещение, из-за чего матч приостанавливали в 1-м тайме.