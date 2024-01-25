Среди оскорблявших Меньяна – женщина и темнокожий мужчина. Его называли «обезьяной» и другими словами

Теги Милан Удинезе серия А Италия происшествия болельщики Майк Меньян дискриминация Футбол

Среди оскорблявших вратаря «Милана» Майка Меньяна были темнокожий и женщина.

20 января матч Серии А «Удинезе» – «Милан» (2:3) приостанавливали в 1-м тайме после того, как Меньян пожаловался на проявления расизма и ушел в подтрибунное помещение. Впоследствии вратарь «Милана» объяснил свой поступок тем, что слышал с трибун обезьяньи крики.

Вскоре «Удинезе» пожизненно запретил посещать стадион пяти причастным к инциденту болельщикам, которых удалось идентифицировать.

По информации Corriere della Sera, этим болельщикам от 32 до 46 лет. Один из них – темнокожий мужчина, другая – женщина. Они кричали различные оскорбления, одно из них – «обезьяна».

Сообщатся, что Меньян положительно оценил четкую позицию футбола и политиков, а также быструю реакцию полиции.

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12 комментариев
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Так это не расизм получается, черный может называть черного чёрным)
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Friendly fire!! 🔥
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И тут у Винисиуса сломался мозг))) шоколадных братишек же не по понятиям сажать в тюрьму, как он и требовал. Как теперь быть)
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Только негр может называть негра негром
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Вот и выяснили, что никакого расизма не было. Меньян тупо показал свою слабость, ведь фаны других клубов будут выводить его из себя подобных образом
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Цирк!
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Френдли файер!
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Эпично было, если бы там среди них ещё находились представители лгбт.
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Суд над судом)
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Сами баламутят а светлокожие страдают)
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Так мужик просто со своей на трибуне поругался.
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