Среди оскорблявших Меньяна – женщина и темнокожий мужчина. Его называли «обезьяной» и другими словами

Среди оскорблявших вратаря «Милана» Майка Меньяна были темнокожий и женщина.

20 января матч Серии А «Удинезе» – « » (2:3) приостанавливали в 1-м тайме после того, как Меньян пожаловался на проявления расизма и ушел в подтрибунное помещение. Впоследствии вратарь «Милана» объяснил свой поступок тем, что слышал с трибун обезьяньи крики.

Вскоре « » пожизненно запретил посещать стадион пяти причастным к инциденту болельщикам, которых удалось идентифицировать.

По информации Corriere della Sera, этим болельщикам от 32 до 46 лет. Один из них – темнокожий мужчина, другая – женщина. Они кричали различные оскорбления, одно из них – «обезьяна».

Сообщатся, что Меньян положительно оценил четкую позицию футбола и политиков, а также быструю реакцию полиции.

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