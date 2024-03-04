Рафаэл Леау: «У меня много мечтаний, мир без расистов – одно из них. Часто они даже не осознают себя расистами – в этом проблема»

Теги Милан серия А Италия Майк Меньян Рафаэл Леау дискриминация Футбол

Рафаэл Леау высказался о расизме.

– К сожалению, такие люди есть в социальных сетях и за их пределами. Образования в семье и школе часто не хватает. Они даже не понимают, что они делают не так. И в этом проблема: расисты часто даже не осознают, что они расисты.

– Италия – расистская страна?

– К сожалению, расизм есть везде. Вот почему мы, футболисты, должны пытаться что-то сделать, учитывая, что у нас такая популярность. Мы должны использовать эту силу, посылая сообщения. «Милан» очень чувствителен к этому вопросу. Это также было заметно в ситуации с Меньяном в матче с «Удинезе». Мы поступили правильно, просто покинув поле.

– У тебя на икре татуировка Мартина Лютера Кинга со словами «У меня есть мечта».

– У меня также есть тату с фотографией Нельсона Манделы. Для нас, чернокожих, это два великих человека, которые боролись до конца, чтобы дать понять, что мы все равны, независимо от цвета кожи. Я хотел, чтобы их послание осталось со мной навсегда.

У меня много мечтаний, одно из них – мир без расистов, – сказал вингер «Милана». 

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В том то и дело,что черные стали расистами по отношению к белым.. и не осознают этого..
+33
-6
+27
Часто расизмом называют и то, что совсем им не является. Притягивание всего к расизму за уши скорее будет вызывать раздражение и иметь обратный эффект
+11
-3
+8
Часто, афроамериканцы, не осознают что они и есть главные расисты))
+9
-2
+7
Мандела настолько великий, что загнал страну из топ-10 по мировой экономике в стандартные африканские реалии. Справился буквально за десятилетие. Действительно уровень.
+9
-3
+6
Ответ Мукунку хороший
В том то и дело,что черные стали расистами по отношению к белым.. и не осознают этого..
Именно так. Называя белого расистом они смотрят на цвет кожи. Если белый, то типа сразу расист.
+11
-5
+6
если белого назовут белым, то он даже не подумает обидеться на это, со всеми остальными цветами кожи это не работает, может дело таки не в цвете кожи, а в отношении к нему самих носителей этих цветов
+5
-1
+4
Какие-то скромные "мечтания".
В этом мире миллионы людей ежегодно погибают от голода, войн, болезней - а расизм это, конечно, неприятно, но не смертельно💀
+4
0
+4
Ответ Мукунку хороший
В том то и дело,что черные стали расистами по отношению к белым.. и не осознают этого..
Давно стали и успешно этим пользуются!
+5
-1
+4
Ответ pit4er
Комментарий удален модератором
Скорее всего просто белые недостаточно хорошо работают над собой в этом плане. Черные работают лучше.
+5
-1
+4
"Мир негров" - мечта Леау
+3
0
+3
Это ж от скольких своих «братьев» он тоже хочет избавить мир? Или «черный расизм» не существует?
+4
-2
+2
В современном мире зачастую самыми оголтелыми расистами являются именно негры, при этом они не хотят осознавать, что они расисты. Большинству белых нет никакого дела до негров, но те сами постоянно педалируют эту тему и требуют к себе особого отношения и уважения, не понимая, что это на самом деле самый что ни на есть расизм.
+2
0
+2
Про половину пользователей спортса речь 😄
+5
-3
+2
Ответ RM
если белого назовут белым, то он даже не подумает обидеться на это, со всеми остальными цветами кожи это не работает, может дело таки не в цвете кожи, а в отношении к нему самих носителей этих цветов
Более того, если чёрный назовет чёрного чёрным, а то и словом похлеще, то это не расизм, а если белый скажет тоже самое, то уже расизм.
+1
0
+1
Ответ RM
если белого назовут белым, то он даже не подумает обидеться на это, со всеми остальными цветами кожи это не работает, может дело таки не в цвете кожи, а в отношении к нему самих носителей этих цветов
Так. То есть если ты окажешься в условном Детройте и где-нибудь на улице тебя окликнут из толпы черных парней в духе "йоу, сноу", посмеются, что-то обсудят между собой, еще раз окликнут - ты вообще и бровью не поведешь? Психика так устроена, что реагирует с опаской на любые обращения от незнакомых кроме вежливых и по имени - тем более от незнакомых, объединенных по атрибуту, которого ты не имеешь. Белое меньшество в темнокожих сообществах ну точно так же испытывает проблемы и давление, не придумывай.
+1
0
+1
Ответ RM
если белого назовут белым, то он даже не подумает обидеться на это, со всеми остальными цветами кожи это не работает, может дело таки не в цвете кожи, а в отношении к нему самих носителей этих цветов
лично я предпочитаю, чтобы называли - "масса", не так режет слух 😉
+1
0
+1
Расизм разный, бывает белый, бывает чёрный, бывает желтый и это надо помнить всем, а не только бледнолицем
+1
0
+1
С расизмом бороться можно. Но побороть его не возможно.
+1
0
+1
Ответ rude.
Мандела настолько великий, что загнал страну из топ-10 по мировой экономике в стандартные африканские реалии. Справился буквально за десятилетие. Действительно уровень.
Топ-10 она была при унизительных для чернокожих законах, никакая сильная экономика и прочие материальные блага не стоят таких унижений
+2
-1
+1
самые страшные расисты, это борцы с расизмом
+1
0
+1
Нет негров и не будет расизма.... Всё придельно просто... (Ну и для особо толерантных, в данном случае негр- это не цвет кожи, а состояние души...)
+2
-1
+1
Если белый кривляется и скажут: "Ты ведёшь себя как monkey" - это не будет расизмом
А тёмненькому скажи .... приплетут
+2
-1
+1
Ответ Мукунку хороший
В том то и дело,что черные стали расистами по отношению к белым.. и не осознают этого..
С одной стороны люди на словах борются за равноправие, чтобы не было деления на белых, черных и т. д. и т. п., но когда в угоду мнимой борьбы с дискриминацией на должности рассматриваются только представители, условно, черного контингента, то они тем самым собственноручно создают преграды между людьми, чертят границы для одних и других. (Это как городок из «Догвилля» Ларса фон Триера: физически стен нет, но все живут в их пределах.)
+1
-1
0
Ответ Александр Иванов
"У меня много мечтаний, одно из них – мир без расистов", – хм, мечта несколько двусмысленная, Леау же утверждает, что расисты есть везде - и как тогда осуществить его мечту?))
Всех белых мужчин убить, всех тёлок оплодотворить, чтобы родились полунегры, которых так уж и быть можно считать нерасистами.
0
0
0
из за таких как винни ...
+1
-1
0
Ответ RM
если белого назовут белым, то он даже не подумает обидеться на это, со всеми остальными цветами кожи это не работает, может дело таки не в цвете кожи, а в отношении к нему самих носителей этих цветов
Ну и черного назвать черным тоже нормально, что сказать то хотел?

Проблема со словом на Н, который в западном мире четко ассоциируется с рабством. Согласись, было бы неприятно, если бы к тебе представители бывшей знати обращались по "холоп"?
0
0
0
Ну у людей стереотипы такие, если наркоторговец, то негр.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Расизм будет существовать до тех пор, пока генетика не сможет нивелировать разницу между доминантными и рецессивными генами, отвечающими за цвет кожи, глаз и волос.

Когда цвет кожи станет такой же опцией, как скины для Майнкрафт, расизм исчезнет.
+1
-1
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий