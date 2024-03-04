Рафаэл Леау: «У меня много мечтаний, мир без расистов – одно из них. Часто они даже не осознают себя расистами – в этом проблема»

Рафаэл Леау высказался о расизме.

– К сожалению, такие люди есть в социальных сетях и за их пределами. Образования в семье и школе часто не хватает. Они даже не понимают, что они делают не так. И в этом проблема: расисты часто даже не осознают, что они расисты.

– Италия – расистская страна?

– К сожалению, расизм есть везде. Вот почему мы, футболисты, должны пытаться что-то сделать, учитывая, что у нас такая популярность. Мы должны использовать эту силу, посылая сообщения. «Милан» очень чувствителен к этому вопросу. Это также было заметно в ситуации с Меньяном в матче с «Удинезе». Мы поступили правильно, просто покинув поле.

– У тебя на икре татуировка Мартина Лютера Кинга со словами «У меня есть мечта».

– У меня также есть тату с фотографией Нельсона Манделы. Для нас, чернокожих, это два великих человека, которые боролись до конца, чтобы дать понять, что мы все равны, независимо от цвета кожи. Я хотел, чтобы их послание осталось со мной навсегда.

У меня много мечтаний, одно из них – мир без расистов, – сказал вингер « ».