Рафаэл Леау: «У меня много мечтаний, мир без расистов – одно из них. Часто они даже не осознают себя расистами – в этом проблема»
Рафаэл Леау высказался о расизме.
– К сожалению, такие люди есть в социальных сетях и за их пределами. Образования в семье и школе часто не хватает. Они даже не понимают, что они делают не так. И в этом проблема: расисты часто даже не осознают, что они расисты.
– Италия – расистская страна?
– К сожалению, расизм есть везде. Вот почему мы, футболисты, должны пытаться что-то сделать, учитывая, что у нас такая популярность. Мы должны использовать эту силу, посылая сообщения. «Милан» очень чувствителен к этому вопросу. Это также было заметно в ситуации с Меньяном в матче с «Удинезе». Мы поступили правильно, просто покинув поле.
– У тебя на икре татуировка Мартина Лютера Кинга со словами «У меня есть мечта».
– У меня также есть тату с фотографией Нельсона Манделы. Для нас, чернокожих, это два великих человека, которые боролись до конца, чтобы дать понять, что мы все равны, независимо от цвета кожи. Я хотел, чтобы их послание осталось со мной навсегда.
У меня много мечтаний, одно из них – мир без расистов, – сказал вингер «Милана».
В этом мире миллионы людей ежегодно погибают от голода, войн, болезней - а расизм это, конечно, неприятно, но не смертельно💀
А тёмненькому скажи .... приплетут
Проблема со словом на Н, который в западном мире четко ассоциируется с рабством. Согласись, было бы неприятно, если бы к тебе представители бывшей знати обращались по "холоп"?
Когда цвет кожи станет такой же опцией, как скины для Майнкрафт, расизм исчезнет.