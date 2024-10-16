Месси про «Золотой мяч»: «Лаутаро заслуживает его больше, чем кто-либо другой. Он провел потрясающий сезон, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил в финале»
Лионель Месси считает, что Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч».
27-летний нападающий «Интера» забил гол и сделал ассист в матче отборочного турнира к ЧМ-2026 против Боливии (6:0).
«Он провел потрясающий сезон. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил [победный гол] в финале.
Лаутаро заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой», – сказал 37-летний форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» после игры.
Отметим, то на пресс-конференции перед матчем схожую мысль высказал тренер аргентинцев Лионель Скалони: «Я надеюсь, что Мартинес выиграет «Золотой мяч», он заслуживает этого больше, чем кто-либо другой. Если это не случится сейчас, я уверен, что это произойдет позже».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
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