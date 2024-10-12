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Вальверде о Кроосе: «Я бы дал ему «Золотой мяч». Не только за технические и тактические качества, но и за человеческие»

Федерико Вальверде заявил, что вручил бы «Золотой мяч» Тони Кроосу.

Полузащитник «Реала» ответил на вопрос об игре с КроосомЛукой Модричем и Каземиро.

«Играя с ними, ты становишься старше на несколько лет. Они давали мне много советов. Я бы дал [Кроосу] «Золотой мяч». Не только за технические и тактические качества, но и за человеческие», – сказал Вальверде в интервью France Football.

Уругваец добавил, что «был бы рад» войти в число 15 лучших игроков мира по версии France Football в этом году. При этом он нацелен на попадание в топ-10 в 2025-м. 

«Всегда нужно ставить перед собой высокие цели, год за годом. Если этого не делать, ты будешь стагнировать и не будешь расти», – подчеркнул Федерико. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛука Модрич
logoТони Кроос
logoЗолотой мяч
logoКаземиро
logoФедерико Вальверде
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